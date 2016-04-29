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Bay Doğru
Mr. Right
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- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi, Aksiyon
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :29 Nisan 2016
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Filmin Konusu
Başrollerinde Anna Kendrick, Sam Rockwell ve Tim Roth'un oynadığı filmin yönetmeni Paco Cabezas.
Martha sonunda aradığı adama rastlamıştır. Ancak ortada ufak bir sorun vardır, Martha'nın aşık olduğu mükemmel adam kiralık katildir. Aynı zamanda müşterisi olan mafyadan kaçmaktadır.
Filmin Eleştrisi
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