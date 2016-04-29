Başrollerinde Anna Kendrick, Sam Rockwell ve Tim Roth'un oynadığı filmin yönetmeni Paco Cabezas.

Martha sonunda aradığı adama rastlamıştır. Ancak ortada ufak bir sorun vardır, Martha'nın aşık olduğu mükemmel adam kiralık katildir. Aynı zamanda müşterisi olan mafyadan kaçmaktadır.