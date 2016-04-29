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Bay Doğru

Mr. Right

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Fragmanlar


Bay Doğru
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.3 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Başrollerinde Anna Kendrick, Sam Rockwell ve Tim Roth'un oynadığı filmin yönetmeni Paco Cabezas.

Martha sonunda aradığı adama rastlamıştır. Ancak ortada ufak bir sorun vardır, Martha'nın aşık olduğu mükemmel adam kiralık katildir. Aynı zamanda müşterisi olan mafyadan kaçmaktadır.


Filmin Eleştrisi




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