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Bay Turner
Mr. Turner
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- IMDB Puanı : 6.8 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Biyografi, Tarih
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Almanya, Fransa, İngiltere
- Gösterim Tarihi :30 Ocak 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :150 dk.
Filmin Konusu
Film, 19. yüzyıl İngiliz ressamı Turner’ın hayatının son 25 senesini anlatıyor. Hayatı, her zaman çok merak edilen Turner’ın seyahatleri, sanatı, aşk ve cinsel hayatı ile dönemin Londra sanat dünyası perdeye yansıyor. Yönetmen, ressamın filmini boyarken fırçasını bazen Turner’ın evindeki yaşlı babası, birlikte olduğu hizmetçisi, metresi ve iki yetişkin kızıyla olan ilişkisine, bazen de kendisini gemi direğine bağlaması gibi aşırılıklarına dokunduruyor.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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bu filmden heyecan ve tempo beklemeyin ders veren huzurlu ve durgun filmleri seviyorsaniz viztondaki en iyi dram filmidir!
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