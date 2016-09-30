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Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları

Miss Peregrine's Home for Peculiar Children

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.7 / 10
  • Filmin Puanı : 8.3 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Çok sevdiği büyükbabası Jake'i terk ettiğinde onu başka zaman ve dünyalara götürecek bir ipucu bırakıyor. Bu ipucu onu sihirli bir yer olan Bayan Peregrine'nin evi olarak da bilinen tuhaf yere yönlendiriyor. Ancak gizem ve tehlike, orada yaşayanları tanıdıkça,onların özel güçlerini ve düşmanlarını öğrendikçe derinleşiyor. Sonunda Jake aslında kendi "tuhaflığının" yeni arkadaşlarını kurtarabileceğini keşfediyor.

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Yorumlar

  • Başlarda gizemli şekilde ilerliyor ve keyif veriyor gizem ortadan kalktıkça sıradanlaşıyor ve çocuksu bir hal alıyor , boş vaktiniz varsa ala , ama beklentiye girmeyin , film imdb puanını hak etmiş, benden 10

  • Fantastik film severlerin keyifle izleyeceği bi film olmuş.. Kötü eleştirileri önemsemeyin bence..!

  • Kimse izlemedi mi niye yorum yazmamislar. 3 boyutlu siradisi ve surukleyici bir filmdi, senaryosunu hikayesini sevdim. On uzerinden 7 bence, ayrica eglenceli...

  • güzel film güzel

  • Merhaba arkadaşlar ben ilkgün gittim bu filme.harrypoter tarzı filmlerden hoşlananlar gidebilir.ilk yarısına nazaran ikinci yarısı daha hareketli.kesinlikle bir harrypotter degil fakat 6.8 imdb altına düşecegine inanmıyorum.benim film hakkında eleştirim dedesinin zamanında aşık oldugu karaktere(zaman ve mekan kavramı farklı)torununun bile bile aşık olması ve dedenin ona yol vermesi!bazı sahneler çocuklar için korkutucu!benim puanım 10

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Oyuncular ve ekip

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