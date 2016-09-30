Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları

Çok sevdiği büyükbabası Jake'i terk ettiğinde onu başka zaman ve dünyalara götürecek bir ipucu bırakıyor. Bu ipucu onu sihirli bir yer olan Bayan Peregrine'nin evi olarak da bilinen tuhaf yere yönlendiriyor. Ancak gizem ve tehlike, orada yaşayanları tanıdıkça,onların özel güçlerini ve düşmanlarını öğrendikçe derinleşiyor. Sonunda Jake aslında kendi "tuhaflığının" yeni arkadaşlarını kurtarabileceğini keşfediyor.