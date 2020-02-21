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Bayi Toplantısı
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- Filmin Puanı : 5.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Bayi Toplantısı için Anadolu’dan İstanbul‘a gelen üç beyaz eşyacının hayatı üç günde ne kadar karışabilir? Namık, Adem ve Sadık hayatlarının sıkıntılı dönemlerini yaşarken yolları bir bayi toplantısında kesişir. Beklenmedik olaylar sonucu kendilerini çılgın bir planın içinde bulurlar. Üç bayinin kurtulmak için birbirlerine güvenmekten ve hızlı hareket etmekten başka şansları yoktur.
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