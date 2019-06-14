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Bayrak 1
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Filmi Oyla :
- Tür :Aksiyon
- Yapım Yılı :2019
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :14 Haziran 2019
- Yönetmen :
- Dağıtıcı :İstanbul Publishing Kültür Sanat
Filmin Konusu
Bayrak-1, 1930 yılında Mustafa Kemal tarafından kurulan ve varlığını günümüze kadar devam ettiren vatansever birim ile dünya yönetiminde söz sahibi olan ailelerin mücadelesini konu ediyor.
Galeri
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