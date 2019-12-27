Kurt, dünyayı yöneten ailelerin peşine düşmüştür. Ancak güce ve paraya sahip olma arzusu Kurt’un konseye ihanet etmesine neden olur. Bu süreçte Kurt’un Lord ile yakınlaşması, Bayrak Konseyi üyeleri için büyük bir tehlike oluşturur. Lord’un ihtiyacı olduğu bir anda yardımına koşan Kurt, Lord’un güvenini kazanarak masaya oturmayı başarır. Bu sırada ekibinden ayrılarak birim komutanları ile yoluna devam eden Demir, Kurt’un evine gittiğinde gizli bir belgeyi ele geçirir. Bu belge sayesinde Demir, büyük bir tehlikeyi engellemeye çalışır. Kurt için her şey yolunda giderken Demir ve diğer komutanların beklenmedik hamlesi, Kurt’u Lord’un hedefi haline getirir.