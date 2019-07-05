Bebeğin Laneti

Adaline ve kızı Chloe, 2. Dünya Savaşı’nın yarattığı kaos ortamından kaçıp, şehirden uzakta bulunun küçük bir köye yerleşir. Genç kadının kocası savaştadır ve onu arkasında bırakmış olmak hem Adaline hem de kızında büyük bir yara oluşturur. Ormanda bulunan oldukça büyük bir konağa yerleşen anne kız, bir süre sonra sıra dışı olaylar yaşamaya başlar. Ormanda gezintiye çıktıkları bir gün, Chloe’nun aniden kaybolması, olayları iyice karışık bir hale sokar. Yaşananlara anlam vermeye çalışan Adaline, bir süre sonra olayların evde buldukları oyuncak bir bebek ile bağlantılı olduğunu düşünmeye başlar. Oyuncak bebeğin sahibinin cadılar olduğu ile ilgili bir efsaneyi öğrenen Adaline, kızını onların kaçırdığına inanmaya başlar. Genç kadın, çocuğunu kurtarmak için gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacaktır.