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Beden ve Ruh Üzerine

Teströl és lélekröl (On Body and Soul)

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Fragmanlar


Beden ve Ruh Üzerine
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Bir mezbahada yöneticilik yapan ve pek de konuşkan sayılmayan Endre'nin hayatı, mezbahayı denetlemek için gelen Maria'nın ortaya çıkması ile tamamen değişir. Endre, görür görmez etkilendiği Maria'ya karşı olan duygularını kendine bile söyleyemez. Maria'nın kılı kırk yaran tavrı da bu durumu kolaylaştırmamaktadır. Fabrikada gerçekleşen hırsızlık olayının soruşturması devam ederken bu iki insan aslında her gece kimsenin bilmediği bir alemde buluşmaktadır.

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Yorumlar

  • tek kelime. SÜPER. kesinlikle izleyeceğim...

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Oyuncular ve ekip

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