Beden ve Ruh Üzerine

Bir mezbahada yöneticilik yapan ve pek de konuşkan sayılmayan Endre'nin hayatı, mezbahayı denetlemek için gelen Maria'nın ortaya çıkması ile tamamen değişir. Endre, görür görmez etkilendiği Maria'ya karşı olan duygularını kendine bile söyleyemez. Maria'nın kılı kırk yaran tavrı da bu durumu kolaylaştırmamaktadır. Fabrikada gerçekleşen hırsızlık olayının soruşturması devam ederken bu iki insan aslında her gece kimsenin bilmediği bir alemde buluşmaktadır.