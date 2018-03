Güven Kıraç'ın başrolünde yer aldığı Beginner, 60 yaşlarında taksi şoförlüğü yapan Faruk'un İngilizce öğrenme sürecini anlatıyor.

Faruk 60 yaşlarında emekli olmuş ama hâlâ çalışmakta olan sıradan bir taksi şoförüdür. Hafta içi gündüzleri hafta sonu ise geceleri çalışır takside. Eşini yaklaşık on yıl önce kaybetmiştir. On yıldır kurduğu hayatta her şey tek düze ve birbirinin aynı geçen günlerden ibarettir.

Faruk'un yaşam rutini dışında gece gündüz uğraştığı tek bir şey vardır. O da İngilizce öğrenmeye çalışmak. Evde olduğu zamanlar kitaplardan ders gibi İngilizce öğrenmeye çalışır. Takside ise arabaya binen gençlere İngilizce bilip bilmediklerini sorarak pratik yapmaya çabalar. Faruk İngilizceye olan merakından dolayı bazen alay konusu olur bazen de takdir edilir. Ama o dışarıdan gelen bütün etkilere kulaklarını tıkamıştır. Büyük bir azimle öğrenmek için her şeyi yapar.

İngilizce öğrenmek için yoğun geçen altı ayın sonunda artık çat pat konuşur derdini anlatır hâle gelmiştir. Başta köhne ve bakımsız olan evi ise çiçek gibi yeni olmuştur.