Behzat Ç. Ankara Yanıyor
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- IMDB Puanı : 7.5 / 10
- Filmin Puanı : 8.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Behzat Ç.’nin yokluğunda Cinayet Büronun başına Himmet adında bir Başkomiser atanmıştır. İçişleri Bakanının öldürülmesi teşkilatta büyük bir çalkantıya yol açınca Himmet de bunu kendi açısından bir fırsata dönüştürmeye karar verir ve ekibini Terörle Mücadeleye yardımcı olmaya yönlendirir.
İçişleri Bakanı öldürülmeden önce Cinayet Büro ekibi Hakkı adında bir bakkalın ve Alman Konsolosluğunda görevli Hans adında bir Almanın cinayeti üzerinde çalışmaktadır. Alman Hükümeti, cinayete gözlemci olarak Ulrike adında bir polisini görevlendirmiştir. Başkomiser Himmet, bakkal ve Almanın cinayetlerine öncelik vermez. Tahsin de bu cinayetlere bakması için Behzat Ç.’yi geçici olarak göreve çağırmaya karar verir. Ancak Behzat Ç. kararsızdır…
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Yorumlar
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sinemaya gidemedim cd neden piyasada yok
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mükemmel
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Eğlenceliydi, evet. Harun\'a yine bolca güldük, sisteme kızdık vs ama film, uzun bir dizi bölümünden farklı değildi.
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Nasıl yaaa!!! Şimdi bu filmi beğenenler mi var...Bence tam bir hayal kırıklığı...
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mükemmel olmuş.. emeklerine sağlık, fırsat bulunca tekrar izleyeceğim....