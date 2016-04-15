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Sinema>Film Arşiv >  Bekar Yaşam Kılavuzu - How to Be Single
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Bekar Yaşam Kılavuzu

How to Be Single

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Fragmanlar


Bekar Yaşam Kılavuzu
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 6.1 / 10
  • Filmin Puanı : 9.3 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Bekar olmanın bir doğru yolu var, bir yanlış yolu ve bir de… Alice var. Ve Robin. Lucy. Meg. Tom. Ken. David. Josh. Ve George. New York şehri; ister aşk bağlantısı, ister bir macera ister ikisinin arasında bir şey olsun, doğru eşleşmeyi arayan eğlence peşinde çok sayıda insanla doludur. Ve gece geç saatte buluşmalar, kışkırtıcı cep mesajları ve bir gecelik ilişkiler arasında bir yerde, tüm bu bekarların ortak yönü, aşkın tanımının sürekli evrim geçirdiği bir dünyada nasıl bekar olunacağını —ve nasıl dehşet eğlenileceğini— öğrenmeye duydukları ihtiyaçtır. Asla uyumayan şehirde birileriyle geceyi geçirmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • Çok eğlenceliydi. Özellikle kadınların bayılacağı türden!

  • İzlenebilecek güzel bir gençlik filmi.

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Oyuncular ve ekip

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