Bekar Yaşam Kılavuzu

Bekar olmanın bir doğru yolu var, bir yanlış yolu ve bir de… Alice var. Ve Robin. Lucy. Meg. Tom. Ken. David. Josh. Ve George. New York şehri; ister aşk bağlantısı, ister bir macera ister ikisinin arasında bir şey olsun, doğru eşleşmeyi arayan eğlence peşinde çok sayıda insanla doludur. Ve gece geç saatte buluşmalar, kışkırtıcı cep mesajları ve bir gecelik ilişkiler arasında bir yerde, tüm bu bekarların ortak yönü, aşkın tanımının sürekli evrim geçirdiği bir dünyada nasıl bekar olunacağını —ve nasıl dehşet eğlenileceğini— öğrenmeye duydukları ihtiyaçtır. Asla uyumayan şehirde birileriyle geceyi geçirmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı.