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Bekarlığa Veda

Bachelorette

9 kişi izlemiş. | 67 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Bekarlığa Veda
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 5.3 / 10
  • Filmin Puanı : 7.2 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (18 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Regan, Gena, Katie zamanında lisede Becky'ye çok çektirmiş, kendisiyle hep alay etmiş üç kendini beğenmiş kızdır. Şimdi aradan yıllar geçmiştir, bir zamanlar şişman, çirkin ve ezik olan Becky yakışıklı Dale ile dünya evine girmeye hazırlanırken kendilerini kariyere ve başka şeylere adayan üç kadın ise henüz bekardır. Becky kendi halinde eğleneceği, abartısız bir bekarlığa veda partisi hayal ederken, ipleri eline alan üçlü ona 'unutamayacağı' bir gecenin planlarını yaparlar...

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Kirsten Dunst ın oyunculuğuna diyecek lafım yok ama bu filme hiç olmamış bence, ben bu kadını hiç komik bulmuyorum

  • bu insanların arkadaşlıkları böyle işte herşeyleri sahte yapmacık

  • kesinlikle eğlenceli ama kesinlikle bomboş bir film işte izleyin yada izlemeyin kendini bilirisiniz

  • tipik amerikan filmi işte bence türü klişe olamlıydı böyle bir tür çıksın artık filmin türü:klişe çom iyi fikir ben buldum!!!!

  • bu filmler hep biribrine benzio ben çok sıkıldım evde ve hiçbiri işm yokken beeeelki izleim bigün kesinlikle sinemada deil

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Oyuncular ve ekip

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