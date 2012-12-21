Regan, Gena, Katie zamanında lisede Becky'ye çok çektirmiş, kendisiyle hep alay etmiş üç kendini beğenmiş kızdır. Şimdi aradan yıllar geçmiştir, bir zamanlar şişman, çirkin ve ezik olan Becky yakışıklı Dale ile dünya evine girmeye hazırlanırken kendilerini kariyere ve başka şeylere adayan üç kadın ise henüz bekardır. Becky kendi halinde eğleneceği, abartısız bir bekarlığa veda partisi hayal ederken, ipleri eline alan üçlü ona 'unutamayacağı' bir gecenin planlarını yaparlar...