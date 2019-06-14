Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Bekçi
Paylaş

Bekçi

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Henüz videosu bulunmamaktadır.

Bekçi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (0 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Kasabanın mezarlığında bekçilik yapan Salih, ilerlemiş yaşına rağmen her gün işten eve iki kilometrelik yol gider. Kendi halinde bir yaşantısı olan Salih, yaptığı işten dolayı bir süre sonra gerçek dünyadan kopar. Zamanla paranoya görmeye başlayan Salih, artık gerçekle hayali birbirine karıştıracak hale gelir. Durmuş Akbulut’un yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Turan Özdemir, Serhan Süsler, Koray Ergun, Uğur Karabulut, Engin Çelik gibi isimler yer alıyor.

Galeri

Henüz fotosu bulunmamaktadır.
izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Bekçi filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Bekçi filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir