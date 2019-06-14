Kasabanın mezarlığında bekçilik yapan Salih, ilerlemiş yaşına rağmen her gün işten eve iki kilometrelik yol gider. Kendi halinde bir yaşantısı olan Salih, yaptığı işten dolayı bir süre sonra gerçek dünyadan kopar. Zamanla paranoya görmeye başlayan Salih, artık gerçekle hayali birbirine karıştıracak hale gelir. Durmuş Akbulut’un yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Turan Özdemir, Serhan Süsler, Koray Ergun, Uğur Karabulut, Engin Çelik gibi isimler yer alıyor.