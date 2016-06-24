Anna, zamana yenik düşmüş eski bir villada, ıssız bir yaşam sürmektedir. Bir gün, oğlu Guiseppe'nin sevgilisi olduğunu söyleyen Jeanne adlı bir kız çıkagelir. Guiseppe, tatili birlikte geçirmek için onu Sicilya'ya davet etmiştir. Jeanne hakkında hiçbir şey bilmeyen Anna, tüm eşyaları odasında duran oğlunun kısa sürede döneceğini söyler ancak paylaşmadığı bir gerçek vardır. Günler geçtikçe iki kadın birbirlerini daha yakından tanımaya başlarken Guiseppe'nin dönüşünü beklerler…