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Bela
Borgman
1 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.8 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Belçika, Hollanda
- Gösterim Tarihi :11 Temmuz 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :113 dk.
Filmin Konusu
Evsiz mi, yoksa sadece uzun süredir yıkanmamış biri mi olduğunu kestiremediğimiz Camiel Borgman, kendisini Hollanda’nın banliyö mahallelerinden birisinde, bir evin kapısını çalarken bulur. Duş alma isteği evin erkeği tarafından pek iyi karşılanmaz ama daha sonradan biraz tereddütle de olsa evin hanımı onu içeri kabul eder. Tuhaf ve gizemli Borgman’ın varlığı bir anda evin işleyişini ve ailenin bütün dinamiklerini altüst eder. Borgman’ın bahçeciliğe olan ilgisi ve geceleri çıplak dolaşmaya olan merakı bu karanlık ama mizahı hiç elden bırakmayan filmi sadece daha da tuhaflaştıran unsurlar.
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Yorumlar
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çok merak ettim filmi konu çok ilginç
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