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Belalı Rehine

Life of Crime

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Fragmanlar


Belalı Rehine
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.8 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Ordell Robbie ve Louis Gara, araba hırsızlığı yüzünden hapis yatan iki azılı suçludur. Hapishaneden çıktıklarında Detroit’in en ünlü ve zengin yatırımcılarından Frank Dawson’ın eşi Mickey Dawson’ı kaçırmak ve fidye istemek için ortak olurlar. Fakat Frank’in karısını istemediği anlaşıldığında Mickey Dawson daha büyük bir miktar için onu kaçıranlarla iş birliği yapıp büyük intikamını almaya karar verir ve her şey çok daha karmaşık bir hal alır.

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