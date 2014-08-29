Belalı Rehine

Ordell Robbie ve Louis Gara, araba hırsızlığı yüzünden hapis yatan iki azılı suçludur. Hapishaneden çıktıklarında Detroit’in en ünlü ve zengin yatırımcılarından Frank Dawson’ın eşi Mickey Dawson’ı kaçırmak ve fidye istemek için ortak olurlar. Fakat Frank’in karısını istemediği anlaşıldığında Mickey Dawson daha büyük bir miktar için onu kaçıranlarla iş birliği yapıp büyük intikamını almaya karar verir ve her şey çok daha karmaşık bir hal alır.