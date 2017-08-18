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Belalı Tanık
The Hitman's Bodyguard
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 9.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Samuel L. Jackson ile Ryan Reynolds'ın başrollerinde yer aldığı Belalı Tanık, düşmanını korumak zorunda kalan yetenekli Michael Bryce ile başı beladan kurtulmayan bir tetikçinin hikâyesini anlatıyor.
Galeri
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