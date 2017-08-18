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Belalı Tanık

The Hitman's Bodyguard

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Belalı Tanık
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 9.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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  • Tür :Komedi, Aksiyon
  • Yapım Yılı :2017
  • Ülke : ABD
  • Gösterim Tarihi :18 Ağustos 2017

 

Filmin Konusu

Samuel L. Jackson ile Ryan Reynolds'ın başrollerinde yer aldığı Belalı Tanık, düşmanını korumak zorunda kalan yetenekli Michael Bryce ile başı beladan kurtulmayan bir tetikçinin hikâyesini anlatıyor.

Galeri

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