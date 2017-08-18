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Samuel L. Jackson ile Ryan Reynolds'ın başrollerinde yer aldığı Belalı Tanık, düşmanını korumak zorunda kalan yetenekli Michael Bryce ile başı beladan kurtulmayan bir tetikçinin hikâyesini anlatıyor.