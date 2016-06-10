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Belgica

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Fragmanlar


Belgica
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18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 6.7 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Yirmilerinin sonlarındaki Jo, bir zamanlar sanatla uğraşmış ama başarılı olamamıştır. Tutkusunu, yeni açtığı ve diğer tüm

barlardan farklı olmasını istediği Belgica'ya taşır. Öte yandan ağabeyi Frank, şehre uzak bir yerde aldığı çiftliğiyle uğraşırken ikinci çocuğunun dünyaya gelmesini bekler. Ancak Frank, ne yöne evrildiğinden emin olmadığı hayatından mutsuzdur. Jo'nun barına yaptığı küçük bir ziyaret sonrasında iki kardeş Belgica'yı daha büyük, daha modern ve daha eğlenceli bir yer haline getirmeye karar verir. Birkaç hafta içinde şehrin eğlence merkezine dönüşen Belgica'nın ünü, iki kardeşin hayalini kurdukları her şeyin kapılarını açar… Fakat gece hayatının hızı, ikilinin parçalanan hayatlarına bile yetişemeyecek kadar yavaştır…

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