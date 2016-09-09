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Ben-Hur

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Fragmanlar


Ben-Hur
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.7 / 10
  • Filmin Puanı : 7.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Ben-Hur filmi, Roma ordusunda subay olan üvey erkek kardeşi Messsala tarafından haksız bir şekilde ihanetle suçlanan prens Judah Ben-Hur'un epik hikayesini konu alıyor. Rütbesi alınan, ailesinden ve sevdiği kadından (Nazanin Boniadi) ayrı bırakılan Judah, köleliğe zorlanır. Denizde geçen yıllardan sonra intikam almak için vatanına döner.

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Yorumlar

  • VASAT BİR FİLM FAZLA BEKLENTİ İÇERİSİNE GİRMEMEK LAZIM

  • Haluk bilginer figüran olarak girmiş filme; sahnesi yok; filmde efektler kostüm iyi ama konu çok hızlı ilerleyince raydan çıkmış; gladyatör tarzı ama yanından geçmez

  • gb_serdar geri gelmiş, hoş gelmiş! Ben de katılıyorım yorumuna İMDB puanı zaten ortada

  • haluk bilginerin oynadigi filmden birsey cikmaz film puanida ortada iste

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Oyuncular ve ekip

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