Ben-Hur
- IMDB Puanı : 5.7 / 10
- Filmin Puanı : 7.8 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Savaş, Tarih
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :9 Eylül 2016
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Süre :123 dk.
Filmin Konusu
Ben-Hur filmi, Roma ordusunda subay olan üvey erkek kardeşi Messsala tarafından haksız bir şekilde ihanetle suçlanan prens Judah Ben-Hur'un epik hikayesini konu alıyor. Rütbesi alınan, ailesinden ve sevdiği kadından (Nazanin Boniadi) ayrı bırakılan Judah, köleliğe zorlanır. Denizde geçen yıllardan sonra intikam almak için vatanına döner.
Galeri
Yorumlar
-
VASAT BİR FİLM FAZLA BEKLENTİ İÇERİSİNE GİRMEMEK LAZIM
-
Haluk bilginer figüran olarak girmiş filme; sahnesi yok; filmde efektler kostüm iyi ama konu çok hızlı ilerleyince raydan çıkmış; gladyatör tarzı ama yanından geçmez
-
gb_serdar geri gelmiş, hoş gelmiş! Ben de katılıyorım yorumuna İMDB puanı zaten ortada
-
haluk bilginerin oynadigi filmden birsey cikmaz film puanida ortada iste