Ben-Hur filmi, Roma ordusunda subay olan üvey erkek kardeşi Messsala tarafından haksız bir şekilde ihanetle suçlanan prens Judah Ben-Hur'un epik hikayesini konu alıyor. Rütbesi alınan, ailesinden ve sevdiği kadından (Nazanin Boniadi) ayrı bırakılan Judah, köleliğe zorlanır. Denizde geçen yıllardan sonra intikam almak için vatanına döner.