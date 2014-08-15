Sinema>Film Arşiv > Ben, Kendim ve Annem - Les Garçons et Guillaume, à Table!
Ben, Kendim ve Annem
Les Garçons et Guillaume, à Table!
0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.7 / 10
- Filmin Puanı : 1.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Belçika, Fransa
- Gösterim Tarihi :15 Ağustos 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :85 dk.
Filmin Konusu
Orta sınıfa mensup, huysuz Bayan Gallienne’in üç çocuğu vardır. İki çocuğunu “oğlum” diye seven Bayan Gallienne üçüncü çocuğuna “Guillaume” diye seslenmektedir. Bunun sonucu yaşı ilerledikçe Guillame, kendisini bir erkek çocuk olarak görmez. Bir anne nasıl böyle davranabilir? Bir dizi olayla Guillame, asıl kimliğini arayışa çıkar ve annesinin üzerinde bıraktığı zararlı etkisinden kurtulmaya çalışır.
Galeri
Yorumlar
-
hayatımda izlediğim en iğrenç filim verdiğim paraya yazık gitmeyin asla
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.