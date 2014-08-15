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Ben, Kendim ve Annem

Les Garçons et Guillaume, à Table!

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Ben, Kendim ve Annem
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 6.7 / 10
  • Filmin Puanı : 1.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Orta sınıfa mensup, huysuz Bayan Gallienne’in üç çocuğu vardır. İki çocuğunu “oğlum” diye seven Bayan Gallienne üçüncü çocuğuna “Guillaume” diye seslenmektedir. Bunun sonucu yaşı ilerledikçe Guillame, kendisini bir erkek çocuk olarak görmez. Bir anne nasıl böyle davranabilir? Bir dizi olayla Guillame, asıl kimliğini arayışa çıkar ve annesinin üzerinde bıraktığı zararlı etkisinden kurtulmaya çalışır.

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Yorumlar

  • hayatımda izlediğim en iğrenç filim verdiğim paraya yazık gitmeyin asla

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Oyuncular ve ekip

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