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Ben Kimim?

Who Am I - Kein System ist sicher

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Fragmanlar


Ben Kimim?
  • IMDB Puanı : 7.6 / 10
  • Filmin Puanı : 9.4 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Ben Kimim?, dünyanın en çok aranan hacker’ı haline gelen bir bilgisayar dehasının macerasını anlatıyor. 25 yaşında bir bilgisayar korsanı olan Benjamin, karizmatik hacker Max’in dikkatini çeker ve onun Clay adlı hacker grubuna katılır. Clay öyle iyi işler ki, Alman Gizli Servisi peşlerine düşer. Bunlar yetmiyormuş gibi karanlık bir hacker grubu da onları tehlikeli bir rakip olarak görecek ve peşlerine düşecektir.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • Alman sineması adına yüzaki bir film olmuş.Özellikle sonu ve siber dünyanin tren simulasyonu çok basarili

  • Tek kelimeyle muhteşemdi. Almanca olmasından korkmayın. Kesinlikle izleyin..

  • İzlenebilir 3.8

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Oyuncular ve ekip

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