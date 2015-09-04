Ben Kimim?, dünyanın en çok aranan hacker’ı haline gelen bir bilgisayar dehasının macerasını anlatıyor. 25 yaşında bir bilgisayar korsanı olan Benjamin, karizmatik hacker Max’in dikkatini çeker ve onun Clay adlı hacker grubuna katılır. Clay öyle iyi işler ki, Alman Gizli Servisi peşlerine düşer. Bunlar yetmiyormuş gibi karanlık bir hacker grubu da onları tehlikeli bir rakip olarak görecek ve peşlerine düşecektir.