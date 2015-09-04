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Ben Kimim?
Who Am I - Kein System ist sicher
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- IMDB Puanı : 7.6 / 10
- Filmin Puanı : 9.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Almanya
- Gösterim Tarihi :4 Eylül 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :105 dk.
Filmin Konusu
Ben Kimim?, dünyanın en çok aranan hacker’ı haline gelen bir bilgisayar dehasının macerasını anlatıyor. 25 yaşında bir bilgisayar korsanı olan Benjamin, karizmatik hacker Max’in dikkatini çeker ve onun Clay adlı hacker grubuna katılır. Clay öyle iyi işler ki, Alman Gizli Servisi peşlerine düşer. Bunlar yetmiyormuş gibi karanlık bir hacker grubu da onları tehlikeli bir rakip olarak görecek ve peşlerine düşecektir.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Alman sineması adına yüzaki bir film olmuş.Özellikle sonu ve siber dünyanin tren simulasyonu çok basarili
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Tek kelimeyle muhteşemdi. Almanca olmasından korkmayın. Kesinlikle izleyin..
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İzlenebilir 3.8
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