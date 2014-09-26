Sinema>Film Arşiv > Ben O Değilim
Ben O Değilim
0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.4 / 10
- Filmin Puanı : 6.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Almanya, Fransa, Türkiye, Yunanistan
- Gösterim Tarihi :26 Eylül 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :125 dk.
Filmin Konusu
Kimlik değiştirmeye çalışan bir adamın hikayesi. Nihat, bir hastanenin yemekhanesinde çalışan orta yaşlarda birisidir. Aynı yerde işe yeni başlayan Ayşe’nin aşikâr ilgisi karşısında bocalar ve sonunda onun daveti üzerine evine gider. Orada tuhaf bir sürprizle karşılaşacak ve hayatı tamamen değişecektir.
Galeri
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.