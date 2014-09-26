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Ben O Değilim

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Ben O Değilim
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 6.4 / 10
  • Filmin Puanı : 6.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Kimlik değiştirmeye çalışan bir adamın hikayesi. Nihat, bir hastanenin yemekhanesinde çalışan orta yaşlarda birisidir. Aynı yerde işe yeni başlayan Ayşe’nin aşikâr ilgisi karşısında bocalar ve sonunda onun daveti üzerine evine gider. Orada tuhaf bir sürprizle karşılaşacak ve hayatı tamamen değişecektir.

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