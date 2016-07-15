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Ben Salvador Değilim

I Am Not Salvador

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Fragmanlar


Ben Salvador Değilim
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 3.9 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

"Naser" orta yaşlı inançlı bir öğretmendir. "Elham" isimli eşi ve "Sogol" isimli bir kızı vardır. Bir gün para dolu bir çanta bulur ve çantayı sahibine hiç beklemeden iade eder. Paranın sahibi Naser'in bu güzel davranışı karşısında ona bir para ödülü gönderir ama Naser onu da iade eder ve bunun ardından bir televizyon kanalı onu ve eşini olayı anlatmak üzere programa konuk eder ardından bir de Brezilya seyahati kazanırlar. Ancak seyahatin daha başında oradaki kültür farklılıklardan dolayı huzursuzluk duymaya başlar. Orada Angela adlı genç kadınla yanlışlıkla tanışan Neser'i Angela eski sevgilisi Salvador sanmaktadır. Naser kendisinin Salvador olmadığını kanıtlamak için kılı kırk yarar.

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Yorumlar

  • komik hikayesi olan bir film olmuş , keyifli vakit geçirmek isteyenler çekinmeden gidebilirsiniz derim . Koskoca istanbul da çok az sinemada vizyonda olması da ilginç tabi

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