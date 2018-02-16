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Ben, Tonya

I, Tonya

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Ben, Tonya
  • IMDB Puanı : 7.6 / 10
  • Filmin Puanı : 6.7 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Varoşlardan çıkıp gelen, pek çok önyargıya rağmen Amerika Şampiyonu olan Tonya Harding, kendi jenerasyonunun en yetenekli buz patencilerindendir. Üçlü Axel hareketini yapabilen tek Amerikalı kadın sporcu olmasına karşın, skandallar ve aykırı tavırları nedeniyle Amerikan halkı ve medyasıyla yıldızı bir türlü barışmaz. Tüm engellere karşın hırsla Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Tonya'nın hayatı, rakibi Nancy Kerrigan'a yapılan bir saldırıya adının karışmasıyla alt üst olur. FBI da soruşturmaya dahil olunca Tonya Harding, hayattaki en büyük tutkusundan ömür boyu men edilmekle karşı karşıya kalacaktır.

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