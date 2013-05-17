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Ben ve Sen
Io e te
2 kişi izlemiş. | 15 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.6 / 10
- Filmin Puanı : 6.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : İtalya
- Gösterim Tarihi :17 Mayıs 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :96 dk.
Filmin Konusu
14 yaşındaki Lorenzo, okuldan nefret eden, ailesiyle arası bozuk bir gençtir. Ailesine tatile gideceğini söyleyerek evlerinin bodrumuna gizlenen Lorenzo’nun planları üvey kız kardeşinin yanına gelişiyle bozulur. Olivia güzeldir, dengesizdir, Lorenzo’dan bile tuhaftır. Birlikte, keder saçan bir dünyaya karşı yan yana durmayı öğrenirler.
Galeri
Yorumlar
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usta yönetmenin bu filmini mutlaka izlemek istiyorum.
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gereksiz bi film
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bu kadar hollywood yapımı arasında ne yazik ki çok tutacağını sanmıyorum. ama konusuyla, görüntüleriyle gerçekten iyi bi filmdi. vaktiniz varsa izleyin
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izleyen var mı?
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