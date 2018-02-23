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Beni Adınla Çağır
Call Me by Your Name
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD, Brezilya, Fransa, İtalya
- Gösterim Tarihi :23 Şubat 2018
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- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :132 dk.
Filmin Konusu
James Ivory'nin André Aciman'ın aynı isimli romanından uyarladığı, yönetmenliğini Luca Guadagnino'nun üstlendiği Call Me by Your Name, 80'lerin ilk yarısında Kuzey İtalya'da hayatları kesişen genç Elio ile babasının asistanı Oliver'ın hikâyesini anlatıyor.
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