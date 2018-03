Beni Adınla Çağır

James Ivory'nin André Aciman'ın aynı isimli romanından uyarladığı, yönetmenliğini Luca Guadagnino'nun üstlendiği Call Me by Your Name, 80'lerin ilk yarısında Kuzey İtalya'da hayatları kesişen genç Elio ile babasının asistanı Oliver'ın hikâyesini anlatıyor.