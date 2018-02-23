Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Vizyondaki Filmler >  Beni Adınla Çağır - Call Me by Your Name
Paylaş

Beni Adınla Çağır

Call Me by Your Name

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Henüz videosu bulunmamaktadır.

Beni Adınla Çağır
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (0 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

James Ivory'nin André Aciman'ın aynı isimli romanından uyarladığı, yönetmenliğini Luca Guadagnino'nun üstlendiği Call Me by Your Name, 80'lerin ilk yarısında Kuzey İtalya'da hayatları kesişen genç Elio ile babasının asistanı Oliver'ın hikâyesini anlatıyor.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Seanslar

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Beni Adınla Çağır filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Beni Adınla Çağır filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir