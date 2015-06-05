Beni de Götür

Amcası ve yengesiyle yaşayan Ayşe, Ali’yi sevmesine rağmen hiç tanımadığı Ahmet’le evlenmek zorunda kalır. Ayşe her gün işe gidip gelmek dışında bir şey yapmaz, ara sıra üniversite okumak için İstanbul’a giden Ali’nin annesine uğrar. Ayşe, Ali’den haber almanın ve sevdiği adamın annesinin yanında olmanın mutluluğunu yaşamaktadır. Ancak kocası Ahmet’in kazaya uğraması Ayşe’nin de felâketi olur.