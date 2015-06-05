Beni de Götür
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Filmin Konusu
Amcası ve yengesiyle yaşayan Ayşe, Ali’yi sevmesine rağmen hiç tanımadığı Ahmet’le evlenmek zorunda kalır. Ayşe her gün işe gidip gelmek dışında bir şey yapmaz, ara sıra üniversite okumak için İstanbul’a giden Ali’nin annesine uğrar. Ayşe, Ali’den haber almanın ve sevdiği adamın annesinin yanında olmanın mutluluğunu yaşamaktadır. Ancak kocası Ahmet’in kazaya uğraması Ayşe’nin de felâketi olur.
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Yorumlar
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Bir tane kamera, birkaç tane kıyıda köşede kalmış oyuncu, sıradan basit bir senaryo, herkesin başına gelen, Gelebilecek olan basit bir konu. Kısacası herhangi bir İnsanın çekebileceği, hiçbir zeka parıltısı olmayan, hiçbir şey vermeyen, Kendi küçük dünyasını gözünde çok büyütüp evrensel olduğunu sanan,ne drama ne duygusal ne başka bir türe ait olduğunu söyleyemeyeceğimiz anlamsız bir film.birisinden saklanıyorsanız fazladan 20 liranız varsa gidin.