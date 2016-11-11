Benim Adım Feridun
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 3.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :11 Kasım 2016
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- Süre :110 dk.
Filmin Konusu
Çağan Irmak'ın Mahir Ünsal Eriş'in aynı adlı eserinden sinemaya uyarladığı Benim Adım Feridun, uzun süreli ilişkisi yeni bitmiş olan Ersan'ın tesadüfi olarak gittiği bir düğünde başka birine benzetilmesi sonucu gelişen olayları konu ediniyor.
Galeri
Yorumlar
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Yaxık bir film olmuş.Piyasa da o kadar güzel hikayeler yazan amatör yazarlar var ki... Biraz araştırın yaa... Edebiyata el verin.Hem sinema kazansın hem edebiyat.
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Çok basit bir konu. Filmin dörtte üçü düğün salonunda geçiyor. Hayalkırıklığına uğradım.
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Kötü değil, iyi değil.. Olsa da olur, olmasa da..Alternatif yoksa değerlendirin derim.İyi seyirler
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bu adamın filmine gitmek 15 temmuz da fetö tarafında olmak gibidir.insanımız ne kadar unutkan.sehitler köprüsünde tankların parçaladıgı sizin yakınınız olsaydı gitmezdiniz.
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çok saçma basit bir yapım olmuş paranız yazık başka filme girun paranızı çöpe atmayın!