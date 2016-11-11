Çağan Irmak'ın Mahir Ünsal Eriş'in aynı adlı eserinden sinemaya uyarladığı Benim Adım Feridun, uzun süreli ilişkisi yeni bitmiş olan Ersan'ın tesadüfi olarak gittiği bir düğünde başka birine benzetilmesi sonucu gelişen olayları konu ediniyor.