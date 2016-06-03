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Benim Çılgın Düğünüm 2

My Big Fat Greek Wedding 2

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Fragmanlar


Benim Çılgın Düğünüm 2
  • IMDB Puanı : 6.0 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Halen ailesinin Yunan lokantasında çalışan Toula Portokalos, Ian ile bir takım sorunlar yaşamaktadır, buarada kızları Paris liseden mezun olmak üzeredir. Bir de Toula'nın ailesi Ian ile resmi olarak evlenmediklerini öğrenince işler karışır, aile daha büyük bir evlilik töreni için kolları sıvar.

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