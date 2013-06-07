Benim Çocuğum
- IMDB Puanı : 7.7 / 10
- Filmin Puanı : 5.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Belgesel, Aile
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :7 Haziran 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :83 dk.
Filmin Konusu
Çocukları LGBT (lezbiyen, gey, biseksüel, trans) bireyler olan Türkiyeli bir grup anne - babanın hikayelerini seyirciye taşıyan “Benim Çocuğum”, Ocak 2013’te tamamlandı. Yönetmenliğini Can Candan'ın üstlendiği, 82 dakikalık uzun metraj belgeselde bir yandan aile, bir yandan da aktivist olmanın ne anlama geldiğini yeniden tanımlayan yedi ebeveynin deneyimleri aktarılıyor.
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Yorumlar
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bu filmi hiç izlemedim ama güzel bir flime benziyor.
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güzel bi konu, daha önce işlendimi bilmiyorum ama cesaret isteyen bi konu. filme katılım sağlayan aileleri de tebrik ediyorum.
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ben bu filme kesinlikle gitmek istiyorum ve herkese de bahsediyorum. iki kopyayla girmiş vizyona. istanbulda beyoğunda oynuyo. mutlaka izlenmeli, destek verilmeli.
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gerçekten bu filmi yapanları kutluyorum. zor bi iş başarmışlar. günlük hayatımızda aklımıza hiç gelmeyen bi gerçeği karşımıza çıkarıyolar. umarım çok fazla insana ulaşır