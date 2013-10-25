Benim Dünyam
- IMDB Puanı : 7.5 / 10
- Filmin Puanı : 9.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :25 Ekim 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
1950’li yılların Büyükadası’nda, iki yaşındayken geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle hem kör hem sağır olan, bu nedenle hiçbir kavramı “bilmeyen”, çevresiyle tamamen uyumsuz bir çocuk olan Ela ile aynı durumdaki ablasını trajik bir biçimde yitirdikten sonra hayatını engellilere adayan Mahir Hoca’nın çarpıcı hikayesi. Siyahtan beyaza giden bu yolculukta sadece bir kelimeye yer yoktur: İmkansız.
Galeri
Yorumlar
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beren saat e oscar ödülü verilmeli desem abartmamış olurum sanırım....tebriklerrrr.
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ya bırı yazabılırmı burda fılm ızlenırmı yoksa olesıne bakıp duruyomuyuz resımlerıne
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Tek kelimeyle muhteşemdi.
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ben bu filmin başından sonuna kadar aladım o kadar acıklıydıki kendini tutmak elde deyil drama filmleri çok izledim ama bunun gibisini hiç izlemedim beren saatin bu rolde olması beni dahada etkiledi beni mendilim bitince büfeye saldırdık adam ilk başta ne oldunu anlamadı büfecimendil istedik yazık mendillerin hepsini biz almışız yeni gitçekler yanınıza bir kaç paket almayı unutmayın
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şahane bir film bugün saat 11 de seyrettim 1 paket mendil bitti.56 yaşında duygusal bir adam olduğum için çok içlendim.Sanatçılar için bir şey demek mümkün mü bilmiyorum Sayın UGUR YÜCEL ve BEREN SAATÇİ ile tüm emeği geçenlere binlerce teşekkürler.Sinamayı seviyorum ve iyi bir film seyretmek isteyenler buyrun seyredin ki böyle güzel filmlere olanak sağlıyalım.sinamanın zevki bir başka oluyor DVD den zevk alınmaz o ortamı yaşamak gerekir.Vakit aydığınız için teşekkürler.Muhakkak selpak alın.