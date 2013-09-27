Benimle Oynar mısın?
Benimle oynar misin?
- IMDB Puanı : 6.5 / 10
- Filmin Puanı : 9.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :27 Eylül 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Sibel mahallesi Beşiktaş’a geri dönmektedir. Kızı Rüya yetimhanede büyümüş, beş yıldır onu görememiştir. Sibel kızını almak için yetimhaneye gittiğinde onu sekiz yaşında, annesine öfkeli, tutkulu bir Beşiktaş taraftarı olarak bulur. Sibel’in kızıyla arasındaki uzaklığı ve kopukluğu gidermesi çok kolay olmayacaktır. Rüya kısa sürede babasının hayatta olduğunu öğrenir ve onu aramaya başlar.
Galeri
Yorumlar
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mrb.arkdaşlar ben izleyemedim vizyondayken sinemaya gidemedim şimdi sinemada da yok.dvd falan arıyorum bulamıyorum da bi yardımcı olabilecek var mı??
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Film çok güzeldi. Sadece Beşiktaş ile ilgili düşünmemek gerekir. konusu çok güzel Beşiktaş semtininde tüm güzelliği ve doğallığı ortada. Oyuncular hakkını vermiş ve bi çok ünlü oyuncu var. Bu tür filmlerin artmasını temenni ediyorum çünkü futbolla yatıp futbolla kalkan bir ülkenin filmlerinde dizilerinde hiç bu kadar az olmaması gerekir
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Berbat Bir filimdi paranıza yazık olmasın adamlar beşiktaş ve çarşıyı kullanmışlar başka birşey değil yani
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inönüde çekilen son filmmiş
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çok mutluyum bu haftasonum güzel geçicek!