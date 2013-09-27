Benimle Oynar mısın?

Sibel mahallesi Beşiktaş’a geri dönmektedir. Kızı Rüya yetimhanede büyümüş, beş yıldır onu görememiştir. Sibel kızını almak için yetimhaneye gittiğinde onu sekiz yaşında, annesine öfkeli, tutkulu bir Beşiktaş taraftarı olarak bulur. Sibel’in kızıyla arasındaki uzaklığı ve kopukluğu gidermesi çok kolay olmayacaktır. Rüya kısa sürede babasının hayatta olduğunu öğrenir ve onu aramaya başlar.