Necip, yıllardır sürdürdüğü başarılı, profesyonel futbolcu olma hayalini son playoff maçına kadar taşımıştır. Sert bir müdahale sonunda Necip’in vücudunun tamamı felç olur. Hastanede geçen tedavi sonrasında evinde ilk gününde yaşananlar Necip’in yaşamına mercek tutmasına sebep olacaktır. Genç, yakışıklı ve yetenekli Necip artık evdeki mobilyalardan farksız hale gelmiştir. Necip, bedeninin içinde çıktığı içsel yolculukta kişisel uyanışını yaşayacaktır.