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Bensiz

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Fragmanlar


Bensiz
  • IMDB Puanı : 4.6 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Necip, yıllardır sürdürdüğü başarılı, profesyonel futbolcu olma hayalini son playoff maçına kadar taşımıştır. Sert bir müdahale sonunda Necip’in vücudunun tamamı felç olur. Hastanede geçen tedavi sonrasında evinde ilk gününde yaşananlar Necip’in yaşamına mercek tutmasına sebep olacaktır. Genç, yakışıklı ve yetenekli Necip artık evdeki mobilyalardan farksız hale gelmiştir. Necip, bedeninin içinde çıktığı içsel yolculukta kişisel uyanışını yaşayacaktır.

Galeri

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Yorumlar

  • güzel bir senaryo. herşeyi olan birinin bir anda herşeyi kaybetmesi çok acı

  • medcezir dizisindeki eleman diil mi bu? film çektiğini bilmiyodum. iddialı bi rol gibi felçli birini oynamak

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Oyuncular ve ekip

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