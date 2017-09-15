Sinema>Film Arşiv > Benzersiz
Benzersiz
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 5.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Kendi halinde bir eczacı olan bir adam, bir gece nöbet tutarken başına talihsiz bir kaza gelir. Bu kazadan sonra ağır bir ameliyat geçirir ve gözünü farklı biri olarak açar. Bu süreç sonrası gerçek benliğini sorgulamaya ve hakikatin peşinde kendini aramaya başlar. Ancak bu süreç hem onun için hem de çevresindekiler için oldukça zorlu geçecektir.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
-
Klasik türk filmlerin dışına çıkılmış sonunda Sürükleyici
-
Güzel bir film Gitmenizi tavsiye ederim
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.