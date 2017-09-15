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Benzersiz

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Benzersiz
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 5.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Kendi halinde bir eczacı olan bir adam, bir gece nöbet tutarken başına talihsiz bir kaza gelir. Bu kazadan sonra ağır bir ameliyat geçirir ve gözünü farklı biri olarak açar. Bu süreç sonrası gerçek benliğini sorgulamaya ve hakikatin peşinde kendini aramaya başlar. Ancak bu süreç hem onun için hem de çevresindekiler için oldukça zorlu geçecektir.

Galeri

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Yorumlar

  • Klasik türk filmlerin dışına çıkılmış sonunda Sürükleyici

  • Güzel bir film Gitmenizi tavsiye ederim

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