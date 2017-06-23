Berlin Sendromu

Avustralyalı bir fotoğrafçı olan Clare, Almanya'daki Sovyet mimarisini fotoğraflayıp bir kitap yayınlamak için Berlin'e gelir. Bu sırada tanıştığı birçok kişi içinde en çok ilgisini çeken kişi, bir beden eğitimi okulunda İngilizce öğretmeni olan Andi olur. Aralarındaki çekim, hızlıca tutku dolu bir geceye ve Clare için endişe dolu bir güne bırakır. Andi, daha önceki kurbanlarını da götürdüğü evde Claire'i hapsetmiş ve onu, iki sevgili gibi yaşamaya zorlar. Sıkışıp tutsak kaldığı evden her kaçış girişiminde Andi'nin gazabını arttıran Clare'in tek umudu, dışarıdan gelecek bir yardımdır