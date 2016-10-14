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Berzah: Cin Alemi

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Fragmanlar


Berzah: Cin Alemi
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 6.4 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

İnsanlardan kendini soyutlamış, hayatına devam etmeye çalışan Mete'nin geçmişi intiharlar ve cinayetlerle doludur. Mete'nin annesi Nesrin şiddet dolu geçen evlilik yaşamını düzeltebilmek için Kerim Hoca'ya yaptırdığını zannettiği bağlama büyüsü bütün ailesini ve bu büyüye temas eden herkesi felakete sürüklemektedir.

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Yorumlar

  • Fena değil izlenir

  • Güzel Bi film Olmuş Uzun süredir korku filmi gelmiyrodu vizyona .bazı arkadaşlar korkuf filmlerinin konusunun hep cinlerle oldugundan yakınmış ne bekliyrosunuz hayaletler mi olsun .

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Oyuncular ve ekip

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