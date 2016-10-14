Berzah: Cin Alemi

İnsanlardan kendini soyutlamış, hayatına devam etmeye çalışan Mete'nin geçmişi intiharlar ve cinayetlerle doludur. Mete'nin annesi Nesrin şiddet dolu geçen evlilik yaşamını düzeltebilmek için Kerim Hoca'ya yaptırdığını zannettiği bağlama büyüsü bütün ailesini ve bu büyüye temas eden herkesi felakete sürüklemektedir.