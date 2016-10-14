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Berzah: Cin Alemi
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 6.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :14 Ekim 2016
- Yönetmen :
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- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :90 dk.
Filmin Konusu
İnsanlardan kendini soyutlamış, hayatına devam etmeye çalışan Mete'nin geçmişi intiharlar ve cinayetlerle doludur. Mete'nin annesi Nesrin şiddet dolu geçen evlilik yaşamını düzeltebilmek için Kerim Hoca'ya yaptırdığını zannettiği bağlama büyüsü bütün ailesini ve bu büyüye temas eden herkesi felakete sürüklemektedir.
Galeri
Yorumlar
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Fena değil izlenir
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Güzel Bi film Olmuş Uzun süredir korku filmi gelmiyrodu vizyona .bazı arkadaşlar korkuf filmlerinin konusunun hep cinlerle oldugundan yakınmış ne bekliyrosunuz hayaletler mi olsun .
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