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Beşinci Emir: Ölüm
El quinto mandamiento
3 kişi izlemiş. | 17 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.4 / 10
- Filmin Puanı : 6.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Meksika
- Gösterim Tarihi :14 Haziran 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :93 dk.
Filmin Konusu
Meksika polisi bir seri katilin 11. kurbanını bulur. Cesetin bulunmasının ardından dedektif Garcia bu katili bulup yakalamak üzere görevlendirilir.
Galeri
Yorumlar
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nice
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hayatımız korku filmi gibi değilmi ne gereği var yaşananlar yeterince bizi geriyor korku filmlerinin az çekilmesi ondan olsa gerek
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sinemadan çıkınca etkisinden kurtulamıcaksınız
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peki izleyen var mı
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gayet başarılı bi korku filmi
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