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Sinema>Film Arşiv >  Beşinci Emir: Ölüm - El quinto mandamiento
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Beşinci Emir: Ölüm

El quinto mandamiento

3 kişi izlemiş. | 17 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Beşinci Emir: Ölüm
  • IMDB Puanı : 5.4 / 10
  • Filmin Puanı : 6.2 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (11 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Meksika polisi bir seri katilin 11. kurbanını bulur. Cesetin bulunmasının ardından dedektif Garcia bu katili bulup yakalamak üzere görevlendirilir.

Galeri

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Yorumlar

  • nice

  • hayatımız korku filmi gibi değilmi ne gereği var yaşananlar yeterince bizi geriyor korku filmlerinin az çekilmesi ondan olsa gerek

  • sinemadan çıkınca etkisinden kurtulamıcaksınız

  • peki izleyen var mı

  • gayet başarılı bi korku filmi

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Oyuncular ve ekip

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