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Betondaki Çatlaklar

Risse im Beton

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Fragmanlar


Betondaki Çatlaklar
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.6 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Hapishanede geçirdiği on yıldan sonra Ertan, suç dünyasından uzak durarak yeni bir başlangıç yapmak niyetindedir; ancak kimse ona inanmaz. Yıllardır görmediği oğlu Mikail ise müzisyen olmanın hayalini kurmaktadır; ama başlangıçta ihtiyaç duyduğu parayı uyuşturucu satarak kazanmaya karar verir. Ertan, oğlunu suç dünyasından korumak için kimliğini gizleyerek ona yaklaşmaya çalışır.

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