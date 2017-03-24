Beyaz Balina

Ali ve Vahap adındaki iki çocuğun hayatları Anadolu'nun ücra bir köyünde kesişir. Aslında büyük şehirde doğup büyümüş olan Ali anne ve babasının vefatından sonra dedesinin köyüne gelir. Fakat buradaki hayata uyum sağlaması kolay olmaz ve köyün yaramaz çocuğu Vahap bir anda düşmanı olur. Zamanla iki çocuk birbirlerini tanıdıkça, düşmanlıkları arkadaşlığa ve dostluğa dönüşecektir... Ali'nin okumaya başladığı ama bitiremediği 'Moby Dick' romanı bu iki kafadarın tutkusuna dönüşür ama kitabı bulup okumak hiç de kolay değildir.