Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Beyaz Karga - The White Crow
Paylaş

Beyaz Karga

The White Crow

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Henüz videosu bulunmamaktadır.

Beyaz Karga
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (0 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Beyaz Karga, efsanevi Rus balet Rudolf Nureyev'in hayatını konu ediyor. Nureyev'in 1961'de Sovyetler Birliği'nden iltica etmesi ve KGB'nin kendisini durdurma girişimlerinin hikayesini anlatacak olan filmde Rudolf Nureyev'e, Oleg Ivenko hayat veriyor. Julie Kavanagh'ın romanından beyaz perdeye uyarlanan filmde, Ivenko'ya Alexinsky rolünde Olivier Rabourdin, Pierre Lacotte rolünde Raphaël Personnaz, Michael Jones rolünde Zach Avery ve Jagaud-Lachaume rolünde Yves Heck eşlik ediyor.

Galeri

Henüz fotosu bulunmamaktadır.
izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Beyaz Karga filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Beyaz Karga filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir