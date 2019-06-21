Beyaz Karga, efsanevi Rus balet Rudolf Nureyev'in hayatını konu ediyor. Nureyev'in 1961'de Sovyetler Birliği'nden iltica etmesi ve KGB'nin kendisini durdurma girişimlerinin hikayesini anlatacak olan filmde Rudolf Nureyev'e, Oleg Ivenko hayat veriyor. Julie Kavanagh'ın romanından beyaz perdeye uyarlanan filmde, Ivenko'ya Alexinsky rolünde Olivier Rabourdin, Pierre Lacotte rolünde Raphaël Personnaz, Michael Jones rolünde Zach Avery ve Jagaud-Lachaume rolünde Yves Heck eşlik ediyor.

