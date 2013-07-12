Beyaz Saray Düştü
White House Down
- IMDB Puanı : 6.4 / 10
- Filmin Puanı : 8.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gerilim, Aksiyon
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :12 Temmuz 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :131 dk.
Filmin Konusu
Polis John Cale, Başkan James Sawyer’ı korumak için başvurmuş ancak kabul edilmemiştir. Küçük kızını hayal kırıklığına uğratmak istemeyen Cole, onu Beyaz Saray turuna götürür. Beyaz Saray’ı gezdikleri sırada, ordu mensubu olmayan askerler Beyaz Saray’ı kuşatır. Küçük kızını, başkanı ve ülkeyi kurtarmak için Cale’in zamana karşı yarışması gerekmektedir.
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Yorumlar
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filmde tempo bi an bile düşmüyo izleyip de beğenmeyen arkadaşları anlamıyorum o zaman aksiyon filminde ne işiniz var
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izledim ve pişman oldum ama aksiyon severler beğenir yine de
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Beyaz saray düşmüş.Çok da ..... Ya hala amerikan filmlerine para verip sinemaya giden, dvdsini alan var mı? Herkesi internetten bedsava izlemeye davet ediyorum.Varsın çevirmesinler film batsınlar.Tınnnn