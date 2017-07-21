Bezm-i Ezel

Yasemin ve Mustafa İzmir'de ikamet eden aynı evi paylaşan, farklı dinlere mensup olduklarına aldırış etmeden birlikte olmayı başarmış iki sevgilidir. Yasemin'in sıradan hayatı gördüğü rüya ile bir anda kabusa dönmüştür. Art arda yaşadığı paranormal olaylar onu büyük bir bunalıma sokar. Mustafa olan biten her şeyi hafife alarak Yasemin'i rahatlatmaya çalışır ancak içten içe sevdiği kadın için endişelenmektedir; sonrasında tanık olduğu olaylar onda da büyük bir korku yaratır. Yasemin çareyi ibadet ettiği kilisenin din görevlisinde arar. Din görevlisi papaz Yasemin'e yardım etmek istese de bu konuda çaresiz kalır. Yaşanan olayları yorumlayan papaz müslüman bir din adamından yardım almalarını önerir. Yasemin bu fikre başta oldukça karşı çıksa da çaresiz kabul eder. Mustafa, arkadaşı Serdar aracılığı ile Mansur Hoca'ya ulaşır. Mansur Hoca çevresi tarafından saygı gören, fikirlerine değer verilen biridir. Halk arasında cinci hoca olarak bilinen insanlardan oldukça farklı bir profil çizmektedir. Mansur Hoca, yaşananları dinledikten sonra Yasemin'e yardım etmeye karar verir. Yasemin kendi dininin inançları ışığında hareket etmek ister ancak kendisini bir anda islami ritüellerin içinde bulur. Mansur Hoca'nın uzun uğraşlar sonucunda ulaştığı sonuçlar Yasemin'i dehşete düşürür. Çok tehlikeli bir cin kabilesi Yasemin'e musallat olmuştur. Bütün bulgular babası İshak'ı işaret etmektedir. Babası İshak'ın geçmişindeki büyük sır, yıllar sonra onu ele geçirmiştir. Sırrı çözmek için büyük mücadele veren Mansur Hoca bütün gayreti ve ilmini İshak'ın sırrını çözmek için harcar. Yasemin büyük tehlike altındadır. Bu korku dolu yol, doğduğu köye kadar uzanacaktır.