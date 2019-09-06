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Bharat

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Bharat
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Filmin Konusu

Bharat, bir ailenin özgürlük için verdiği zorlu mücadeleyi konu ediyor. Sekiz yaşında bir çocuk olan Bharat, babasından ayrılmak zorunda kaldığında ona bir söz verir. Küçük çocuk babasına, ne olursa olsun ailesini bir arada tutacağına söyler. Karşısına türlü zorluklar çıksa da o sözünü tutmak için elinden geleni yapar. Aradan geçen onca yılın ardından yetişkin bir adam olduğunda bile Bharat, babasına verdiği sözden güç alarak yaşadığı zorlukların üstesinden gelip ailesini bir arada tutmaya çalışır.

Galeri

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