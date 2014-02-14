bi küçük Eylül meselesi

Eylül hayatta istediği her şeye sahiptir. Ta ki bir gün yaşamının son bir ayını unutana dek... Eylül'ün ailesi, arkadaşları her şeyin yolunda olduğunu söyleyip dururken, Eylül bir şeylerin ters gittiğini anlamaya başlar. Ve hatırlamadığı bir ayın peşinden Bozcaada'ya gider. Orada, daha önce hiç görmediği derbeder, garip bir adam, ona seslenir: "Eylül. Beni hatırlamıyor musun? Sen burada, bu adada bana aşık oldun."