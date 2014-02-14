bi küçük Eylül meselesi
- IMDB Puanı : 7.4 / 10
- Filmin Puanı : 8.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :14 Şubat 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Eylül hayatta istediği her şeye sahiptir. Ta ki bir gün yaşamının son bir ayını unutana dek... Eylül'ün ailesi, arkadaşları her şeyin yolunda olduğunu söyleyip dururken, Eylül bir şeylerin ters gittiğini anlamaya başlar. Ve hatırlamadığı bir ayın peşinden Bozcaada'ya gider. Orada, daha önce hiç görmediği derbeder, garip bir adam, ona seslenir: "Eylül. Beni hatırlamıyor musun? Sen burada, bu adada bana aşık oldun."
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Yorumlar
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Daha yeni izledim ve sinemada izlemedigim icin uzuldugum bir film oldu. Klasik turk filmidir onyargimi kiramiyorum ama bu film bu film bir baska be. Tebrik ediyorum.
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Son zamanlarda izledigim guzel turk filmlerindendi, turk filmlerinden beklentim her zaman dusuk olmustur. Bu acidan degerlendirmeniz gerek yorumumu.
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ben bu sabah gidicem güzelmi yoksa özentimi diye karasız kaldım gidiymi gitimiymi diye kararsız kaldım sizin düsüncelerini bekliyorummmm
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hemen bu akşam izlemeye gideceğim!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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çok çok çok iyi bir film bir ask filmi ancak bu kadar guzel yapılabilir tesekkürler