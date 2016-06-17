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Bin Başlı Canavar

Un Monstruo de Mil Cabezas (A Monster With a Thousand Heads)

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Fragmanlar


Bin Başlı Canavar
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7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 6.5 / 10
  • Filmin Puanı : 2.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Kanser olan kocasının tedavi masraflarını karşılamayı reddeden sigorta şirketi karışışında çaresiz kalan Sonia, eline bir silah alarak ödemeyi onaylaması gereken yetkilileri tek tek ziyaret etmeye başlar. Tek amacı ölümle boğuşan eşine ilaçları yetiştirmek olan kadının ikna etmesi gereken bencil yetkililerin her biri, bin başlı bir canavarın sadece görünen parçalarıdır.

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