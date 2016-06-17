Sinema>Film Arşiv > Bin Başlı Canavar - Un Monstruo de Mil Cabezas (A Monster With a Thousand Heads)
Bin Başlı Canavar
Un Monstruo de Mil Cabezas (A Monster With a Thousand Heads)
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.5 / 10
- Filmin Puanı : 2.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gerilim
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Meksika
- Gösterim Tarihi :17 Haziran 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Kanser olan kocasının tedavi masraflarını karşılamayı reddeden sigorta şirketi karışışında çaresiz kalan Sonia, eline bir silah alarak ödemeyi onaylaması gereken yetkilileri tek tek ziyaret etmeye başlar. Tek amacı ölümle boğuşan eşine ilaçları yetiştirmek olan kadının ikna etmesi gereken bencil yetkililerin her biri, bin başlı bir canavarın sadece görünen parçalarıdır.
Galeri
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.