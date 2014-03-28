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Binlerce Kez İyi Geceler
A Thousand Times Good Night
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- IMDB Puanı : 7.1 / 10
- Filmin Puanı : 1.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : İrlanda, İsveç, Norveç
- Gösterim Tarihi :28 Mart 2014
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Filmin Konusu
Rebecca dünyanın sayılı savaş fotoğrafçılarındandır. Kabil’de bir kadın intihar bombacısının fotoğraflarını çekmek üzere görevlendirildiği sırada olayın içine girer ve ciddi biçimde yaralanır. Evine ise bir başka bomba düşer. Kocası ve kızları, onun çalışarak kendisini öldürmesi düşüncesine daha fazla dayanamazlar ve ona bir ültimatom verirler: Ya işini ya da ailesini seçecektir. Karar vermesi hiç de zor değildir.
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