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Bir Annenin Feryadı
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Aile
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :28 Nisan 2017
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- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :115 dk.
Filmin Konusu
Raif Cilasun'un aynı isimli kitabından sinemaya uyarlanan film, Fransa'ya kaçmak zorunda kalan İhsan'ın ve ailesinin hikâyesini anlatıyor.
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