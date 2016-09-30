Bir Baba Hindu

Film, aşık olduğu kız Gundhi’nin peşinden Mumbai’ye giden Fadıl’ın hikâyesini anlatılıyor. Filmi yazıp yöneten Sermiyan Midyat aynı zamanda oyuncu kadrosunda da yer alıyor. Midyat´a Hintli oyuncu Nicole Faria, Burak Satıbol, Şafak Sezer gibi oyuncular eşlik ediyor.