Bir Baba Hindu
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 5.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :30 Eylül 2016
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- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Film, aşık olduğu kız Gundhi’nin peşinden Mumbai’ye giden Fadıl’ın hikâyesini anlatılıyor. Filmi yazıp yöneten Sermiyan Midyat aynı zamanda oyuncu kadrosunda da yer alıyor. Midyat´a Hintli oyuncu Nicole Faria, Burak Satıbol, Şafak Sezer gibi oyuncular eşlik ediyor.
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Yorumlar
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Ben sevmedim dansları şarkıları güzeldi. ama herkesin zevki bir degildir
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Kötü eleştirilere rağmen gidip, özellikle ikinci yarı çok keyif aldığım bir filmdi. Çok da güldüm )). Eleştirileri haketmediğini düşünüyorum. İzlemeye değer.
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Yorumları okumama rağmen filme gittim. Güzel film keyifle izlenebilir. Çok büyük umutlarla zaten gitmezsiniz kadrosu belli sonuçta. Yorumlar çok acımasız yapılmış.
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Ağzı bozuk olanların yorumları yayınlanıyor ama benim ki yayınlanmıyor. Güzel taktik helal olsun size. Alkışlıyorum sizi.
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Filme gitmeden önce, burada yapılan yorumları okudum. Beğenen var kötüleyen var. Ben de filme gittikten sonra yorum yapıyorum. Eğer film kadrosunu seviyor ve eğlenmek istiyorsanız gidin derim. Yoksa eh işte dedirten filmlerden. Karar, yine de sizin tabiki.