Bir Başka Ben

Fay güzel bir hayatı olan, hoş bir genç kızdır. Ailesiyle, arkadaşlarıyla mutlu bir yaşam sürmektedir. Hobi olarak çektiği fotoğrafları incelerken, o güne kadar hiç görmediği bir şey görür ve tüm hayatı alt üst olur. Gördüğü şey gözleri haricinde tamamiyle kendisin kopyası olan bir genç kızdır. Bu varlık, artık her dakikasında Fay´i takip ediyor, korkutuyor ve hatta sevdiği insanlara zarar veriyordur. Kimseden yardım alamayacağını anlayınca bu durumu kendi çözmek zorunda kalır.