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Bir Başka Ben

The Passenger

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Bir Başka Ben
  • IMDB Puanı : 6.3 / 10
  • Filmin Puanı : 3.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Fay güzel bir hayatı olan, hoş bir genç kızdır. Ailesiyle, arkadaşlarıyla mutlu bir yaşam sürmektedir. Hobi olarak çektiği fotoğrafları incelerken, o güne kadar hiç görmediği bir şey görür ve tüm hayatı alt üst olur. Gördüğü şey gözleri haricinde tamamiyle kendisin kopyası olan bir genç kızdır. Bu varlık, artık her dakikasında Fay´i takip ediyor, korkutuyor ve hatta sevdiği insanlara zarar veriyordur. Kimseden yardım alamayacağını anlayınca bu durumu kendi çözmek zorunda kalır.

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