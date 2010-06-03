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Bir Başka Ben
The Passenger
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- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 3.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Fay güzel bir hayatı olan, hoş bir genç kızdır. Ailesiyle, arkadaşlarıyla mutlu bir yaşam sürmektedir. Hobi olarak çektiği fotoğrafları incelerken, o güne kadar hiç görmediği bir şey görür ve tüm hayatı alt üst olur. Gördüğü şey gözleri haricinde tamamiyle kendisin kopyası olan bir genç kızdır. Bu varlık, artık her dakikasında Fay´i takip ediyor, korkutuyor ve hatta sevdiği insanlara zarar veriyordur. Kimseden yardım alamayacağını anlayınca bu durumu kendi çözmek zorunda kalır.
Galeri
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