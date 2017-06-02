Bir Damla Aşk

Hasan 20'li yaşlarında bir üniversite öğrencisidir, bir gün okuluna giderken garajda çocukluk aşkı olan Damla ile karşılaşır ve hikâyemiz burada başlar. Bu güzel tesadüfü devam ettirmek için Hasan hobi olarak oyunculuk eğitimi aldığı atölyenin kamp organizasyonuna Damla'yı da davet eder. Atölyenin renkli karakterlerinin atışmaları, kamp için tutulan yerin sahiplerinin olaylı karakterleri ile durumlar komik bir hal alır fakat Damla'nın Sarı lakaplı sapığı Hasan ile Damla'yı sevgili sanır ve bu durum Sarı'yı fazlası ile sinirlendirir ve kamp macerasını Damla'yı kaçırarak herkese zehir eder. Polislerin müdahalesi ile durumların durulduğu sanılırken aslında her şey yeni başlıyordur. Hasan artık büyük bir düşman kazanmıştır. Ve Damla, Hasan'ın yakın arkadaşı olan Batuhan'dan hoşlandığını itiraf etmesi ile Hasan'ın dünyası başına yıkılır. Hasan sevgisinden vazgeçmeyerek Damla için bir doğum günü kutlaması düzenler. Başta Hasan'ın tiyatro atölyesindeki kişiler olmak üzere herkes heyecandan komik durumlar ile işi yokuşa sürerler ama durumu Hasan için üzücü yapan şey Damla'nın bu kutlamayı Batuhan'ın organize ettiğini düşünmesidir. Hasan üzgün bir şekilde aşkını kalbine gömerek yollara koyulur ve kazandığı o büyük düşman intikam için artık Hasan'ın peşindedir.